Semáforo da Av. Anhanguera fica inoperante

O semáforo do cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua 9, no Centro de Goiânia, está inoperante desde a manhã de hoje (28). Uma unidade da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) já está se deslocando até o local. A previsão é que o sinaleiro volte a funcionar ainda nesta tarde. Segundo informações da SMT, a probabilidade é que tenha ocorrido um defeito no equipamento. (Alessandra Rocha é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás).