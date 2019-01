A Toyota Yaris X-Way, a versão aventureira do hatch, começa a ser vendido nas concessionárias da marca por R$ 78.990. O X-Way fica posicionado abaixo apenas do topo de linha XLS. Ele é equipado com o motor 1.5 16V de 110 cv a 5.600 rpm e 14,9 kgfm a 4.000 rpm, somente com o câmbio CVT que simula 7 marchas.

Apresentado no último Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro passado, o Yaris X-Way traz rack no teto, apliques nos para-choques e para-lamas e frisos laterais, rodas de liga leve 15 polegadas na cor preta . Por dentro, o aventureiro traz o nome da versão estampado na tampa do porta-malas e nos tapetes.

Fabricado em Sorocaba, interior de São Paulo, o Yaris X-Way tem airbag duplo, vidros e travas elétricas, direção elétrica, freios ABS com EDB, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, Isofix e Top Tether, USB e Bluetooth.

A lista de equipamentos do modelo inclui ar-condicionado automático digital, acendimento automático dos faróis, partida sem chave, faróis de neblina, sensor de luminosidade, retrovisores externos com ajuste elétrico, rebatimento, sistema multimídia Toyota Play+ com Google Android Auto e Apple Car Play, câmera de ré, tela TFT de 4,2 polegadas para o computador de bordo, GPS da Tom Tom, e bancos de couro.

Esta versão é oferecida nas cores Branco Polar, Vermelho Super, Prata Lua Nova, Preto Infinito, Azul Titã e Preto Perolizado, sendo que apenas as duas primeiras não tem custo extra, ficando as demais por R$ 1.150 e R$ 1.200 (a última).