A central multimídia com TV digital é agora item de série no HB20 2019/2019, desde a versão Comfort Plus 1.0. A nova linha chega às concessionárias da Hyundai de todo o Brasil a partir desta semana, com preços que variam entre R$ 44.490 e R$ 72.990.

A central multimídia blueMedia com TV digital tem tela de 7 polegadas sensível ao toque e oferece, entre outros recursos, conectividade com Apple CarPlay e Google Android Auto, ambos capazes de reproduzir o aplicativo de trânsito e navegação Waze.

O equipamento possui conexão Bluetooth com streaming de áudio, acesso à agenda e histórico de chamadas, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB, auxiliar, comandos de áudio e Bluetooth no volante e botão de reconhecimento de voz. A versão de entrada Unique, para HB20 e HB20S, segue sendo comercializada com sistema blueAudio, que conta com comandos de áudio e Bluetooth no volante.

Outras novidades

Além de ampliar a oferta de central multimídia com TV digital, a linha 2019 traz como padrão para as configurações Premium do hatch e do sedã os bancos de couro. Para o HB20, o pacote Dark Brown reúne bancos, painel das portas dianteiras e manopla de câmbio em couro marrom. Já para o HB20S, o conjunto Grey Leather apresenta os mesmos itens em couro cinza claro.

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave, em 2018, foram vendidos 105.506 veículos HB20, consolidando o hatch compacto como o segundo automóvel mais vendido do País pelo terceiro ano consecutivo. Desde seu lançamento, em outubro de 2012, até dezembro do ano passado, a linha HB20, composta por HB20, HB20X, HB20S, HB20 R spec e HB20 1.0 Turbo somou 966.205 unidades comercializadas.

Creta Smart 2019/2019

Lançado em novembro do ano passado, o Creta Smart está posicionado entre as versões Attitude 1.6 MT e Pulse Plus 1.6 AT. O modelo tem motor 1.6, câmbio automático de seis velocidades e competitivo pacote de equipamentos de conforto e segurança.

Com o fim da ação especial de lançamento, em que as primeiras 1,2 mil unidades foram produzidas com faróis de neblina de série, o Creta Smart deixa de contar com este equipamento na linha 2019/2019.

Confira os preços da linha 2019:

HB20

Unique 1.0: R$ 44.490

Comfort Plus 1.0: R$ 48.990

Comfort Plus 1.0 Turbo: R$ 53.190

Comfort Plus 1.6 MT: R$ 55.590

Comfort Plus 1.6 AT: R$ 59.990

R Spec: R$ 64.990

Premium: R$ 68.990

HB20X

Style MT: R$ 63.990

Style AT: R$ 67.990

Premium: R$ 72.590

HB20S

Unique 1.0: R$ 48.990

Comfort Plus 1.0: R$ 52.990

Comfort Plus 1.0 Turbo: R$ 58.190

Comfort Plus 1.6 MT: R$ 60.990

Comfort Plus 1.6 AT: R$ 64.990

Style: R$ 66.990

Premium: R$ 72.990