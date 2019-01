A General Motors irá lançar, a partir deste ano, uma nova família global de veículos de alto volume em 40 países, entre eles os da América do Sul e México, regiões onde a marca Chevrolet é líder de vendas há anos. A montadora anunciou que os novos modelos vão otimizar o complexo portfólio atual e que esta nova família será composta por uma série de produtos, incluindo sedãs e SUVs das marcas Chevrolet e Buick, que foram desenvolvidos e validados por um time internacional de especialistas, representantes dos clientes de suas respectivas regiões.

Serão os carros da família GEM (Global Emerging Markets), desenvolvida na China e que darão origem à nova geração de Onix, Prisma, Tracker e outros modelos. O primeiro modelo a ser revelado é um Chevrolet projetado para atender as peculiaridades do consumidor na China, atualmente o maior mercado em volume para a GM. O evento de apresentação acontece em março naquele país. Pela imagem divulgada pela empresa, tudo indica que será o novo Tracker.

Nos primeiros 13 meses de produção serão lançados cinco tipos de carrocerias, com oito variações regionais. As apostas do mercado são o Onix (hatch), Prisma (sedã), Tracker (SUV), Spin (minivan) e uma nova picape que ficará baixo da S10. A nova geração do Onix deve ser o primeiro produto a chegar ao Brasil, provavelmente na metade do ano. Meses depois, virá o Prisma.

Até 2020, estes novos produtos vão representar um em cada dez automóveis vendidos pela GM no mundo. Até 2023, esta proporção subirá para um em cada cinco veículos comercializados, sendo 75% do volume total da companhia na América do Sul e 20% na China.

“Os novos modelos vão oferecer visual atrativo, elevada eficiência energética e excelente dirigibilidade, além das mais avançadas tecnologias de conectividade e segurança, muitas delas inéditas em seus respectivos segmentos”, antecipa o presidente da General Motors, Mark Reuss.