A Land Rover lançou uma edição especial para a linha 2019 do Discovery Sport, a Landmark Edition. Limitado a 70 unidades no mercado brasileiro, o modelo tem como base a versão SE e incorpora elementos de design exclusivos. O Discovery Sport Landmark Edition já está disponível nas concessionárias Land Rover de todo o país com preços a partir de R$ 274.500,00.

A edição especial vem equipada com motor Ingenium 2.0 Turbo Diesel, capaz de gerar 180 cv de potência e 430 Nm de torque. Desenvolvidos pela Jaguar Land Rover em seu centro de fabricação de motores no Reino Unido, os motores Ingenium Turbo Diesel de 2.0 litros são os mais eficientes da Land Rover em termos de combustível.

Disponível nas cores Cinza Corris e Branco Yulong, o Discovery Sport Landmark Edition também conta com rodas de liga leve aro 19”, similares as disponibilizadas na versão HSE, com acabamento diferenciado em Dark Grey e possui teto contrastante em Cinza Carpathian.

No interior, vem equipado com teto panorâmico fixo, acabamento do teto em Ebony e bancos em couro granulado com 10 movimentos elétricos. Como opcional, oferece o pacote de 5+2 lugares.