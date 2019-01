Maior, mais confortável, luxuoso, novo design, esportivo e com muita tecnologia, o novo Mercedes-Benz Classe A, que já está à venda nas concessionárias da marca na versão A 250 Vision por R$ 194.900, é inovador ao oferecer o sistema multimídia inteligente e intuitivo MBUX - Mercedes-Benz User Experience, que permite uma nova interação entre o motorista e o automóvel, bem como uma variedade de funções que anteriormente eram reservadas às classes superiores da marca.

Por meio do sistema MBUX, o novo Classe A 250 Vision conversa com você. Basta dizer uma destas três frases “Oi, Mercedes; Aí, Mercedes; e Olá, Mercedes”, ou simplesmente Mercedes, para que uma voz feminina responda: “Sim, o que você deseja fazer”. Tudo isso é possível sem que seja necessário sequer fazer um pareamento de celular. Funções como ajuste do ar condicionado, escolha de uma estação de rádio, abertura da persiana do teto-solar, mostrar consumo médio, dados do veículo e do motor podem agora ser facilmente acessadas por meio do comando de voz.

Além do comando vocal, o sistema MBUX oferece diversas possibilidades de operação. O controle pode ser feito por meio do volante multifuncional e do “touchpad” no console central, via toque no próprio display de mídia. Para tanto, há duas telas de 10,25 polegadas multimídia interligadas, na frente do motorista e outra no centro do painel. A primeira traz os instrumentos principais, como velocímetro e conta giros, enquanto a segunda reúne as funções de infotenimento. As duas são configuráveis ao gosto do condutor e podem mostrar diferentes informações.

Design e interior

Segundo modelo da Mercedes-Benz a adotar a nova linguagem visual (o primeiro foi a terceira geração do CLS), o novo Classe A está mais elegante e esportivo. A dianteira longa é acompanhada por vincos fortes no capô e uma generosa grade frontal. Segundo a Mercedes, a dianteira foi inspirada em tubarões, com direito a faróis finos e grade frontal trapezoidal. O capô se inclina mais acentuadamente do que nos modelos anteriores.

A lateral traz linhas mais discretas e paralelas, com aumento da área envidraçada. Na traseira, as lanternas invadem a tampa do porta-malas. As rodas são de liga-leve de 18 polegadas com pneus 225/45 R18.

Além das novidades tecnológicas, o interior está mais sofisticado e moderno. A versão A 250 Vision conta também acabamento do painel com visual de fibra de carbono escurecida, suspensão comfort e opção da cor Bege Macchiato, além da cor preta, para o revestimento dos bancos em Artico. Ao atingir agora 4,41 m de comprimento, 1,99 m de largura e 1,44 m de altura, o novo Classe A é confortável e é referência de espaço interno. O porta-malas cresceu e agora abriga 370 litros, 29 litros a mais que antes.

Motor

O Classe A é equipado com o motor de quatro cilindros com 224 cv e 350 Nm de torque e com transmissão de dupla embreagem 7G-DCT de sete velocidades. O motor M 260 tem dois litros de cilindrada. Novos equipamentos incluem o comando Camtronic para o eixo das válvulas de admissão. O motor a gasolina traz de série o filtro de partículas.

O Classe A 250 Vision é equipado com frenagem automática de emergência (até 50 km/h, acima disso apenas auxilia na operação), teto panorâmico com abertura elétrica, controle de tração e estabilidade, bancos dianteiros com regulagem elétrica e memória tanto para o motorista quanto para o passageiro, sete airbags, seletor de modo de condução e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay.

Suspensão

Como seus antecessores, o novo Classe A tem suspensão dianteira McPherson. O veículo tem uma sofisticada suspensão traseira com quatro braços. O eixo traseiro é montado num subchassi isolado da carroceria por coxins de borracha para que menos vibrações sejam transferidas da suspensão para o interior do automóvel.

O A 250 Vision é equipado de série com suspensão comfort com molas de aço e Dynamic Select. A suspensão comfort tem molas e amortecedores configurados especialmente para unir conforto e esportividade.

Dirigir o novo Classe A no trajeto entre São Paulo e Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, foi uma experiência prazerosa ao volante. O hatch premium da Mercedes-Benz é uma ótima opção para quem coloca o prazer de dirigir, tecnologia, conforto segurança e esportividade como prioridades na hora da compra.