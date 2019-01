Apresentada no último Salão do Automóvel de São Paulo 2018, a quarta geração do novo BMW X5 já está nas concessionárias da marca no Brasil em quatro versões e preços a partir de R$ 449.950 até R$ 539.950. Produzido na fábrica de Spartanburg (EUA), o modelo chega completamente renovado, maior e mais esportivo

O cliente que adquirir o veículo no período de pré-vendas terá à disposição o BMW Service Inclusive (BSI), um plano que cobre os serviços de manutenção realizados nas concessionárias autorizadas da marca pelo período de três anos ou 40 mil quilômetros, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Motorização

Nas versões xDrive 30d, xDrive 30d M Sport e xDrive 30d M Sport xOffroad, o novo X5 está equipado com o motor 3.0 de seis cilindros, 265 cv e 63,2 kgfm de torque. om este propulsor, o SUV acelera de 0-100 km/h em 6,5 segundos e atinge os 230 km/h de velocidade máxima. Já a esportiva X5 M50d tem o motor 3.0 de seis cilindros em linha calibrado para desenvolver 400 cv de potência e 73,4 kgfm de torque, além de acelerar de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos. Todas as versões são equipadas com tração integral e o câmbio automático Steptronic de oito marchas.

Na lista de equipamentos os destaques do novo X5 são o sistema de direção semi-autônomo, central multimídia com controle por gestos e o ar-condicionado automático digital de quatro zonas.

Com 4,922 m de comprimento, o novo X5 é 3,6 cm mais comprido, 6,6 cm mais largo (2,004 m) e tem entre-eixos 4,2 cm mais longo (2,975 m) do que o X5 de terceira geração.

Preços e versões do novo BMW X5:

X5 xDrive30d (R$ 449.950)

A versão de entrada do modelo tem entre os principais itens de série controles de Estabilidade e Tração; airbags duplos frontais, laterais dianteiros, e de cortina dianteiros e traseiros; função start/stop, rodas de 21 polegadas e regeneração de energia de frenagem. Entre os itens de conforto e tecnologia estão cortinas para vidros laterais traseiros; bancos dianteiros aquecidos, ventilados com ajustes elétricos; ar-condicionado automático digital com controle de 4 zonas; sistema de entretenimento traseiro com duas telas de 10,2 polegadas; sistema de som Surround Harman Kardon; BMW Display Key; sistema ConnectedDrive, com serviços de Concierge e chamada de emergência inteligente, entre outros; Preparação para Apple CarPlay; faróis Full-LED e faróis de neblina em LED; assistente de farol alto; Head-Up Display; teto solar panorâmico; BMW Gesture Control; Driving Assistant Professional e Parking Assistant Plus.

X5 xDrive30d M Sport (R$ 479.950)

A versão intermediária traz os itens de série da versão anterior mais roda de 22 polegadas com freios M Sport; volante M em couro; pacote M aerodinâmico e pacote M Sport.

X5 xDrive30d M Sport xOffroad (R$ 499.950)

Essa versão traz os itens das anteriores mais o sistema xOffroad, que oferece quatro modos de condução voltados para quatro tipos de terrenos diferentes: xSand (areia), xRocks (rocha), xGravel (cascalho) e xSnow (neve). O dispositivo traz diferentes ajustes do sistema xDrive, transmissão e da resposta do acelerador.

X5 M50d (R$ 539.950)

A versão esportiva oferece entre os principais itens, além dos equipamentos das versões anteriores: faróis com tecnologia BMW Laserlight; sistema de som Surround Bowers & Wilkins; BMW Night Vision com reconhecimento de pedestres; pacote M Performance; suspensão Adaptativa M Sport; sistema de exaustão M Sport; freios M Sport; Diferencial M Sport; volante M em couro; pacote M aerodinâmico e manopla de câmbio em Glass Crafted Clarity.