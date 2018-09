Maior, cheio de estilo e com mais tecnologia, o novo Volkswagen Jetta é realmente inovador por dentro e por fora em sua sétima geração, que chega ao mercado brasileiro em outubro para acirrar a concorrência no segmento de sedãs médios mais vendidos, como o Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze. Importado do México, o Novo Jetta será oferecido apenas nas versões Comfortline 250 TSI, por R$ 109.990, e na R-Line 250 TSI, por R$ 119.990.

O presidente e CEO da Volkswagen para o Brasil e América Latina, Pablo Di Si, prevê a venda de 15 mil unidades do Novo Jetta em 2019, caso não ocorram problemas na economia. No lançamento, ele lembrou que este é o 11º modelo das 20 novidades que a Volkswagen vai lançar até 2020, com investimentos de R$ 7 bilhões.

Comparado à geração anterior, o Novo Jetta cresceu em todas as direções: é mais longo, largo e alto. Construído sobre a plataforma MQB, o modelo agora mede 4,70 m de comprimento, 1,80 m de largura, 1,47 m de altura e tem 2,69 m de entre-eixos. O porta-malas manteve os bons 510 litros de capacidade. A diferença nas medidas foi usada para melhorar o espaço para os passageiros, principalmente nos banco traseiro.

Sob o capô o conjunto mecânico também passou por mudança, já que agora o 1.4 TSI passa a ser flex e rende 150 cv e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas.

Novidades

Em termos visuais, o que mais se destaca no novo Jetta é a maior quantidade de vincos na carroceria e o estilo mais esportivo. A dianteira é dominada pela nova grade frontal larga e cromada, que acompanha os faróis de LED. Destaque na lateral para o forte vinco que atravessa as portas.

O Novo Jetta traz o vidro traseiro mais inclinado e traseira mais alta, que lembram o Virtus. As lanternas são finas e dotadas de LED e contam com um recorte na parte inserida na tampa do porta. O para-choque ficou mais esportivo e agora incorpora as saídas de escape.

O interior é totalmente novo. Por dentro, o Jetta manteve apenas o volante, manopla de câmbio e comandos do ar-condicionado, que são padrão na linha Volkswagen. Oferece mais espaço para a cabeça e ombro do que a geração anterior. O painel é horizontalizado com a central multimídia, visualmente integrada ao painel de instrumentos (que pode ser totalmente digital).

Multimídia

O Novo Jetta chega com mais equipamentos como o painel digital "Active Info Display", com uma tela digital de 10,25 polegadas de alta resolução (na versão R-Line). Conta ainda com controle de estabilidade de série, piloto automático adaptativo, central multimídia de 8" com conexão Android Auto e Apple CarPlay e mais.Também são novas as cores de tecido e acabamentos de porta. O acabamento do painel soft touch traz materiais de alta qualidade.. Na parte de trás, o capricho no acabamento segue o padrão dos modelos importados da marca.

A versão R-Line conta com o Front Assist com função Emergency Brake. Este último usa um sensor por radar instalado na dianteira que monitora o tempo todo a distância dos veículos que estão à frente. O Front Assist ajuda o motorista em situações críticas, pré-condicionando o sistema de freios e alertando o condutor por sinais (visual ou sonoro) ou por um breve solavanco em um segundo estágio. Caso o motorista não freie forte o suficiente, o sistema automaticamente gera força de frenagem para tentar evitar a colisão.

Teto solar é item opcional por R$ 4.990 (o carregador por indução é um acessório de R$ 399) e há seis opções de cores (inclusive vermelho) para a carroceria. O modelo conta com três anos e garantia, sem limite de quilometragem. As três primeiras revisões programadas são gratuitas, com as demais três (até os 60.000 km) por R$ 2.204.

Preços e itens de série

Comfortline 1.4 250 TSI (R$ 109.990) - Ar-condicionado, seis airbags, faróis e luzes diurnas com lâmpadas de LED, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, central multimídia com tela de oito polegadas e conectividade via Apple CarPlay e Android Auto, rodas de liga leve de 17 polegadas, iluminação ambiente ajustável em 10 tonalidades, chave presencial volante com ajuste de altura e profundidade, bancos de couro, frenagem de emergência para manobras de ré, botão de partida, sistema Star-Stop, seletor de condução e bloqueio eletrônico de diferencial.

Opcional: Teto solar elétrico (R$ 4.990)

R-Line 1.4 250 TSI (R$ 119.990) - Acrescenta painel de instrumentos digital Active Info Display, controle automático de velocidade, frenagem autônoma de emergência, sistema de frenagem pós-colisão, regulagem automática do farol alto, rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e acabamento escurecido, detector de fadiga e alerta de distância. No visual, tem detalhes em acabamento preto brilhante, como retrovisor e grade frontal.

Opcional: Teto solar elétrico (R$ 4.990)