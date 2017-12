Zezé di Camargo deve se filiar ao PSDB para ser suplente de Marconi no Senado em 2018, diz colunista

Atualizada às 19h42 - 22/12/2017

O cantor sertanejo Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, pode ser suplente no Senado Federal após as eleições de 2018. A informação é do colunista Maurício Lima, do Radar, da revista Veja.

De acordo com a publicação, o músico de 55 anos, natural de Pirenópolis, no Centro goiano, está próximo de se filiar ao PSDB para entrar como suplente na chapa do atual governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), que não poderá se reeleger no Executivo estadual.

O POPULAR entrou em contato com o presidente do PSDB em Goiás, deputado federal Giuseppe Vecci e com a assessoria de Zezé di Camargo. Ambos afirmaram que desconhecem a informação sobre a possível filiação do músico ao partido.

REGIME MILITAR

Em setembro deste ano, Zezé deu uma entrevista à apresentadora Leda Nagle em seu canal no YouTube (assista abaixo) e afirmou que não acredita que Brasil tenha vivido uma ditadura militar durante 21 anos, entre 1964 e 1985.

Na conversa, o músico diz que se considera "muito politizado", mas que nunca seguiria carreira política por não ter vocação. "Já tive convite para isso, já conversei com alguns políticos e eles ficaram impressionados com meu conhecimento político do Brasil, mas não tenho vocação para ser. Quero ser politizado para exercer meus direitos e deveres como cidadão, mas não penso isso como profissão", disse.