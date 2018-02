Zaratz deve assumir pasta extraordinária

Em meio à reforma administrativa e conversas para formação de alianças em torno da candidatura ao governo de José Eliton (PSDB), mais um nome estaria confirmado para assumir cargo no governo: Eduardo Zaratz. O presidente do PV em Goiás deve comandar a secretaria extraordinária de Fiscalização do Goiás na Frente, pasta que estava até então nas mãos do deputado Talles Bar...