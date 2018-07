Política Youssef usou 6 bancos para lavar dinheiro da Petrobrás Contas foram utilizadas para movimentar US$ 232 milhões

Na quebra de sigilo de empresas do grupo do doleiro Alberto Youssef, a PF descobriu que contas em seis bancos com sede no Brasil foram utilizadas para movimentar US$ 232 milhões. Esses valores, desviados da Petrobrás, foram lavados por meio de contratos de câmbio fraudulentos. Os recursos passaram por 109 contas de empresas apontadas como de fachada. Investigação da Polícia ...