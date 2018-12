Política Witzel modifica agenda para acompanhar posse de Bolsonaro em Brasília A transmissão do cargo e a posse do secretariado sofrerá modificação e ficará para o dia seguinte, no Palácio Guanabara

A posse do governador eleito do Rio de Janeiro Wilson Witzel e seu vice-governador, Claudio Castro, no dia 1° de janeiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) será rápida para que o governador possa embarcar, ainda pela manhã, para Brasília para assistir a posse do presidente da República, Jair Bolsonaro. A transmissão do cargo e a posse do secretariado s...