Witzel diz que caso Marielle pode ser encerrado em breve Vereadora e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros em 14 de março do ano passado

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse, nesta quinta-feira (3) que não vê sentido em mudar os responsáveis pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março do ano passado. Segundo Witzel, o caso deve ser encerrado em breve. "Pelo que o delegado me falou, em termos de colheita de prova, ele já...