Política WhatsApp promete avaliar sugestões do TSE para combater fake news no segundo turno Uma das ideias é reduzir a quantidade de vezes que uma mesma mensagem pode ser compartilhada

Depois de entrar na mira da Justiça Eleitoral por causa da disseminação de notícias falsas no primeiro turno, o WhatsApp prometeu avaliar sugestões do Conselho Consultivo Sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para combater as notícias falsas. Uma das ideias apresentadas em reunião com representantes do aplicativo, ontem, foi a de reduzir ...