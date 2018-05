Política Wesley Batista também pede a Fachin abertura de conta Assim como o irmão, Joesley, Wesley deve pagar R$ 110 milhões em multa

A defesa do empresário Wesley Batista, do Grupo J&F, também pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que determine a abertura de uma conta judicial bancária para que ele deposite os valores combinados em seu acordo de delação premiada. Assim como o irmão, Joesley, Wesley deve pagar R$ 110 milhões em multa.Os pedidos dos executivos são feitos ...