Política Waldir Soares articula transição na Câmara

Em seu segundo mandato e até então integrante do chamado “baixo claro”, o deputado Waldir Soares (PSL-GO), vice-líder do partido, foi alçado ao posto de articulador político do governo de transição na Câmara neste fim de ano. É ele quem tem levado ao plenário as preocupações do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e do atual comandante da Fazenda, Eduardo Guardia...