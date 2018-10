Política “Vou votar no Haddad”, diz José Eliton Afirmando “ver riscos a valores importantes” no discurso de Bolsonaro, tucano admite preferência por petista

Se o discurso público do governador José Eliton (PSDB) estava, desde o primeiro turno, focado na conclusão de seu mandato e na transição de governo, a proximidade do segundo turno da eleição presidencial gerou inquietação. Do gabinete em que ficará até o final do ano, ele admitiu voto no petista Fernando Haddad (PT), manifestou preocupação com declarações de Jair Bolsona...