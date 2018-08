Política 'Vou botar ladrão e bandido para correr', diz Ciro sobre chance de se aliar ao MDB Questionado se aceitaria um eventual apoio da sigla do presidente Michel Temer caso seja eleito, Ciro revidou: "Nem a pau, Juvenal"

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, subiu o tom das críticas aos adversários neste domingo. Em visita à capital paulista, o pedetista criticou o tucano Geraldo Alckmin, o emedebista Henrique Meirelles e presidenciável do Novo, João Amoêdo. O MDB foi quem tomou a maior parte dos ataques. Questionado se aceitaria um eventual apoio da sigla do...