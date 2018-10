Política 'Vou até a uma enfermaria para fazer o debate, se necessário', diz Haddad 'Faço o que ele quiser para dizer o que pensa', disse o petista ao ser informado do cancelamento do debate

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, reagiu nesta quarta-feira à decisão do rival Jair Bolsonaro (PSL) de não participar do debate da TV Bandeirantes, nesta semana. Ao ser informado que o adversário alegou restrições médicas a situações de stress, Haddad disse que aceita ir até uma enfermaria para debater. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º t...