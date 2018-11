Política Votos custaram R$ 12 em média Comparação entre votação e declarações de gastos mostra valores de R$ 0,13 a R$ 37 por voto

O voto do governador, senadores e deputados estaduais e federais eleitos neste ano custou, em média, R$ 12,26. O cálculo é feito comparando a despesa paga, declarada pelos então candidatos à Justiça Eleitoral, com o número de votos que eles obtiveram no pleito de outubro. Os valores variaram de R$ 0,13 a R$ 37,74 por voto.O menor gasto foi do senador eleito Jorge Kajuru...