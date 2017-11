Votação sobre o IPTU é adiada

Prevista para esta terça-feira (28) na Câmara Municipal de Goiânia, a análise do projeto de lei do vereador Elias Vaz (PSB) que revoga as novas alíquotas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Urbano (ITU) foi adiada. Isso porque Lucas Kitão (PSL) apresentou uma emenda que foi acatada no Plenário e, por isso, a matéria agora tem que voltar ...