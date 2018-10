A avaliação da Justiça Eleitoral é de que o dia de votação do segundo turno foi mais tranquilo em comparação ao primeiro. Os brasileiros voltaram às urnas para definir o próximo presidente da República e governadores de 13 estados e do Distrito Federal.

Às 20h10, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, anunciou que Jair Bolsonaro (PSL) estava matematicamente eleito novo presidente do Brasil.

Na avaliação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Carlos Escher, a rápida divulgação do resultado já era esperada. “Eram apenas dois números, o eleitor já sabia o que fazer, então não foi uma surpresa a tranquilidade na votação e a rapidez na obtenção do resultado”, disse.

Sobre o fenômeno das fake news, Escher admitiu falhas da Justiça Eleitoral. “Essa foi a eleição das redes sociais e das fake news. Infelizmente houve falhas, mas Goiás fez sua parte para coibir as fake news. Fizemos protocolo de intenções com a inteligência das polícias federal civil e militar. Tanto que no segundo turno não tivemos a repetição das fake news da forma como tivemos no 1°”, disse.

Problemas técnicos

Ao todo, 4.333 urnas eletrônicas apresentaram problemas em todo o País e tiveram de ser substituídas, o que representa 0,83% do total. Apenas em quatro cidades foi necessário a realização de votação manual.

Em Goiás, 159 urnas tiveram de ser substituídas, sendo 39 delas apenas em Goiânia. Segundo o TRE, o problema mais comum foi pane em um dos dispositivos que para de funcionar, o que faz com que a urna fique bloqueada. Nesses casos, é feita a transferência dos dados de uma urna para outra e a votação continua normalmente.

A votação em Goiás foi 100% realizada de forma digital e o TRE estima que cada eleitor tenha gastado, em média, 15 segundo para confirmar o voto.