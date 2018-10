Política Votação do Escola sem Partido na Câmara é adiada O anúncio foi feito há pouco pelo presidente da comissão que discute o projeto, deputado Marcos Rogério (DEM-RO). Segundo ele, a sessão ocorrerá na próxima semana

A votação do projeto Escola sem Partido foi adiada devido ao início da ordem do dia na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito há pouco pelo presidente da comissão que discute o projeto, deputado Marcos Rogério (DEM-RO). Segundo ele, a sessão ocorrerá na próxima semana. "Esta é a primeira sessão pós-eleição e esse tema não é apenas do parlamento, mas ga...