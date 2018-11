Política Votação de redução dos incentivos na Alego é adiada Base aliada tucana obstrui trabalhos e evita quórum na Comissão Mista, obrigando interrupção da sessão; empresários se reuniram com parlamentares antes e depois da obstrução

Deputados estaduais da base aliada do atual governo conseguiram adiar a votação do projeto de lei que reduz os incentivos fiscais na Assembleia Legislativa de Goiás. A proposta de cortes nos benefícios é interesse do governador eleito, Ronaldo Caiado (DEM), e foi apresentado por Lívio Luciano (Podemos) na Comissão Mista via substitutivo ao projeto de convalidação dos incentivos ...