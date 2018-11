Política Votação de Estatuto do Desarmamento fica para 2019, afirma deputado Peninha Mendonça (MDB-SC) diz que recebeu ligação de Bolsonaro para adiar

O deputado federal Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC) afirmou ter recebido uma ligação do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pedindo para deixar para o ano que vem o projeto de lei de sua autoria que revoga o Estatuto do Desarmamento. A declaração foi feita em sua conta no Twitter. "Se forçássemos a barra para votar esse ano, haveria risco de a proposta ser re...