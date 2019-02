Política Volta de Bolsonaro pode ocorrer semana que vem

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou na tarde de ontem, em coletiva de imprensa no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que o governo tem esperança de que na semana que vem o presidente Jair Bolsonaro já possa voltar a trabalhar em Brasília.O presidente segue internado no local, onde despachou ontem com o subchefe par...