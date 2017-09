Vitti se reúne com Iris e promove jantar para colegas deputados

Governador em exercício com a viagem de Marconi Perillo (PSDB) em Missão Comercial ao Cone Sul, o deputado José Vitti (PSDB) se encontrou com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), nesta terça-feira (12), no Paço. “Como governador, fiz essa cortesia ao prefeito, mas também fui, como presidente da Assembleia Legislativa, tratar de assuntos administrativos”, diz. Ele solicito...