Política Vista suspende julgamento de Bolsonaro Candidato à Presidência se referiu a quilombola com peso em arrobas e disse que “não servia mais nem para procriar”

Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu ontem o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o recebimento ou não de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, pelo crime de racismo. Moraes disse que devolverá o caso para julgamento na próxima sema...