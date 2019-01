Política Villas Bôas diz que Bolsonaro resgatou Brasil de 'amarra ideológica' General também destacou que o Exército é 'democrático, apartidário e integralmente dedicado à Nação'

Ao deixar o cargo, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas fez um forte discurso político no qual disse que o presidente Jair Bolsonaro resgatou o Brasil das amarras ideológicas. Ele será substituído por Edson Leal Pujol. A cerimônia de troca do comando acontece no Clube do Exército, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Diante de Bol...