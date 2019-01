Política Vice se explica a Bolsonaro e diz que não interferiu na promoção do filho Salário de Antônio Hamilton será de R$ 36 mil, o triplo do atual

Antônio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi promovido a assessor especial da presidência do Banco do Brasil e vai receber salário de R$ 36 mil - o triplo do valor atual. A decisão, defendida pelo vice e pelo comando do banco, provocou polêmica no governo e fez com que Mourão tivesse de se explicar ao presidente Jair Bolsonaro,...