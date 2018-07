Política Vice-presidente do STJ nega pedido para Lula dar entrevista da cadeia O pedido foi feito por um advogado de fora da defesa do petista que afirmou que a solicitação se justificaria pela defesa de liberdade de imprensa

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, negou pedido para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conceder entrevistas de dentro da prisão, em Curitiba, onde cumpre pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido foi feito por um advogado de fora da defesa do petista. Ricardo Lui...