Política Vice na chapa de Alckmin acumula críticas ao PT e votou para afastar Aécio Ana Amélia também elogiou cidades gaúchas "que botaram para correr" a caravana promovida por Lula a cidades do Estado

Gaúcha de Lagoa Vermelha, Ana Amélia Lemos, de 73 anos, deixou em 2010 o jornalismo para disputar uma vaga no Senado pelo PP. Foi eleita com 29,54% dos votos, ficando com a segunda vaga. No Senado, votou a favor da PEC do Teto de Gastos e da reforma trabalhista. A parlamentar aceitou nesta quinta-feira, 2, o convite para ser a vice na chapa do presidenciável Geraldo A...