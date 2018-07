Política Vice está entre Janaína, príncipe e deputado mineiro, diz Bolsonaro Segundo o candidato, questões familiares de Janaína ainda impedem o fechamento de um acordo

Após participar do programa Roda Viva, da TV Cultura, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, disse a jornalistas que a escolha do vice em sua chapa se afunilou entre os nomes da advogada Janaína Paschoal, do príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança e do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG). O presidenciável, no entanto, não escondeu sua pr...