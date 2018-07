Política Vice do PSOL é mulher negra Candidaturas de Weslei Garcia e Nildinha foram oficializadas ontem durante convenção do partido; foco da campanha será em cidades em que a sigla já tem estrutura

O PSOL oficializou a candidatura de Weslei Garcia ao governo de Goiás e de Erenilda de Assis, conhecida como Nildinha, a vice, durante convenção realizada pelo partido ontem, no Garden Hotel, em Goiânia. Nildinha tem 44 anos e é militante do movimento agrário e presidente da Associação Eco dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Projeto de Assentamento Vista Alegre de...