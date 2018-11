Política Veto ao reajuste dos servidores chega ao plenário para votação

Está na pauta de votação da sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal de Goiânia o veto do prefeito Iris Rezende (MDB) ao projeto de lei que concede reajuste da data base aos servidores municipais. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o parecer foi pela derrubada do veto.A proposta original estabelecia o pagamento correspondente à data base de 2017 e 2018, com ba...