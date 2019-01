Política Vestida de azul, Damares se diz constrangida e deixa loja após ser questionada por vendedor; veja Nesta semana, um vídeo em que a ministra anuncia que meninos devem vestir azul e meninas, rosa, repercutiu nas redes sociais, virou meme - termo usado para imagem que se espalha rapidamente na internet

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, deixou uma loja em um shopping de Brasília depois de se envolver em uma discussão com um vendedor. Thiego Amorim publicou nesta quinta-feira, 3, um vídeo em sua conta pessoal no Instagram em que mostra Damares saindo do estabelecimento após se dizer constrangida. Assista ao vídeo: ...