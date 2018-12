Política Vergílio vai trabalhar por Maia Pedidos de apoio para democrata na disputa incluirão parlamentares goianos; para o deputado do Solidariedade, falta de apoio explícito de Bolsonaro enfraquece João Campos (PRB)

Em meio às articulações de João Campos (PRB) pelo comando da Mesa Diretora da Câmara Federal, o deputado federal Lucas Vergílio (Solidariedade) adiantou ao POPULAR que será um dos coordenadores de campanha do atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), à reeleição. Segundo ele, a bancada do Solidariedade já está fechada no bloco que Maia pretende montar para a disputa.O f...