Vereadores pedem licença de até 125 dias na Câmara de Goiânia

Matéria atualizada às 16h03.

Os três vereadores do PSDC na Câmara Municipal, Jair Diamantino, Kleybe Morais e Anderson Sales pediram licença do mandato na sessão de hoje. O de Jair, para tratar de interesse particular, já foi aprovado e os demais devem entrar na pauta de amanhã.

Todos os pedidos se tratam de licenças não remuneradas. Com a ausência dos três, devem assumir os suplentes Nilton Barriga, Alonso de Oliveira e Mário Augusto, todos do PSDC, partido que não fez coligações nas eleições para vereador em 2016.

Ao O POPULAR, Jair explicou que precisa resolver questões familiares e terá que fazer uma cirurgia. Como a Casa já se aproxima do recesso, ele resolveu aproveitar esse período sem sessões para cuidar dessas questões. O pedido é de 125 dias de licença, mas o vereador pode voltar antes ou depois desse prazo.

Já Kleybe afirmou que teve problemas recentes de saúde e, por isso resolveu tirar a licença. “Vou me licenciar porque apesar de a Câmara estar de recesso, temos várias outras atividades, então vou tirar esse tempo para cuidar da família e da saúde”, declarou ele.

O vereador Anderson Sales informou que vai se ausentar apenas durante o mês de janeiro para a realização de um check-up e que retorna em fevereiro.