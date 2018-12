Política Vereadores escolhem novo presidente nesta terça (4) Pelo chamado Grupo dos 23, Romário Policarpo, do PROS, era único nome definido ontem

A Câmara de Goiânia deve definir nesta terça-feira (4), durante sessão especial, a formação da nova Mesa Diretora. Romário Policarpo (PROS) era o único candidato confirmado até o fechamento da edição. O parlamentar faz parte do grupo que teve maior apoio durante a articulação no último mês, de 23 parlamentares. A decisão em relação ao nome do vereador do PROS para e...