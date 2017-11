Vereadores da base articulam novo piso de 1 milhão de reais para reajuste do IPTU em Goiânia

Em meio à polêmica sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o vereador Elias Vaz (PSB) apresentou uma proposta à base do prefeito Iris Rezende (PDMB) para aumentar o piso da lei que reajusta o tributo para R$ 1 milhão. Assim, só seria reajustado o tributo de quem tem imóveis acima desse valor, o que representaria a manutenção da arrecadação de pelo menos R$ 14,7 milhões para o orçamento de 2018.

Na sessão de hoje, a Câmara analisa o veto do prefeito Iris Rezende (PMDB) ao projeto de Elias que impede qualquer reajuste com base na Planta de Valores, definindo apenas a inflação como fator de atualização. Além da matéria do Elias, tramita outro projeto enviado pelo Paço, negociado com vereadores, para aumentar o piso para R$ 500 mil.

Vereadores da base do prefeito Iris Rezende articulam na sessão. Na foto, Vinicius Cirqueira (Pros); Kleybe Morais (PSDC); Tiaozinho Porto (Pros); Juarez Lopes (PRTB); Anderson Sales (PSDC); Oseias Varão (PSB); Welington Peixoto (PMDB) e Emilson Pereira (Podemos). #IPTU pic.twitter.com/MOuMFZ59rn — O Popular (@jornal_opopular) 22 de novembro de 2017

A negociação de alguns parlamentares da oposição ao Paço envolve justamente essa segunda matéria. A proposta feita aos parlamentares da base é para derrubar o veto, impedindo que o prefeito decida retirar o novo projeto do piso de R$ 500 mil e, posteriormente, apresentar uma emenda a ele aumentando ainda mais o valor mínimo.

Esta posição, entretanto, não é unânime na oposição. Alguns parlamentares, como o delegado Eduardo Prado (PV), mantém a postura contra qualquer atualização. “Eu sou contra qualquer tipo de aumento de tributo, porque eu acho que tem que ter uma reforma administrativa e tributária, uma atualização da Planta de Valores para só depois aumentar tributo”, afirmou ele.

Para Elias, no entanto, o novo piso garante que apenas pessoas com condições de arcar com o aumento serão afetadas. “Aí nós achamos razoável, porque nós vivemos um momento de crise, mas existe uma pequena parcela da sociedade que ainda pode ter maior capacidade contributiva”, defendeu o vereador.