Política Vereadores começam articular o comando da Mesa Diretora

Passado o período eleitoral, os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia devem intensificar nas próximas semanas as articulações para a eleição da próxima Mesa Diretora. A votação acontece sempre na última sessão do ano, que este ano deve ser em 20 de dezembro. Nenhum vereador se coloca publicamente como candidato à presidência e as articulações devem se estender ...