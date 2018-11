Política Vereadores afastam prefeito de Cezarina por 180 dias Decisão foi tomada durante sessão da Casa nesta segunda-feira (19)

Os vereadores do Cezarina aprovaram, por unanimidade, o afastamento por 180 dias do prefeito Artur Franco de Almeida Filho, conhecido como Frankinho (PROS). O pedido foi apresentado pelo vereador Edson Messias Rodrigues (PSDB) sob argumento da existência de funcionários fantasmas na prefeitura. Apesar de não ter entrado como ponto no documento oficial, Edson afirma q...