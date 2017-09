Vereador protesta pela aprovação do projeto que propõe o fim do aumento contínuo do IPTU

Um debate acirrado toma conta da Câmara Municipal de Goiânia na manhã desta terça-feira (5), em razão da votação do projeto do vereador Elias Vaz (PSB) que propõe o fim do aumento contínuo do IPTU/ITU.

O vereador Lucas Kitão (PSL) usou a tribuna para protestar contra essa manobra dos que apoiam o pedido de vistas. Com nariz de palhaço, apresentou os impostos pagos pela população e rasgou cartelas com serviços que a população não tem recebido.

Na tribuna, alternaram oposicionistas e vereadores que defenderam o pedido de vistas.

O vereador Ozeias Varão (PSB) pediu vistas do projeto, segundo a oposição, a pedido do Paço Municipal. O pedido foi aceito. Na votação pelo painel, o projeto foi rejeitado por 17 a 14 votos.