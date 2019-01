Política Vereador Meinha morre aos 68 anos após sofrer infarto em Aparecida de Goiânia José Alves de Oliveira era o parlamentar mais velho da Casa e um dos mais atuantes

O vereador José Alves de Oliveira (PSDC), mais conhecido como Meinha, de 68 anos, morreu às 9h35 desta terça-feira (15), após sofrer um infarto na UPA Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. Meinha, que era morador da Região do Setor Santa Luzia, deixa cinco filhos. O horário e local do velório e enterro serão informados em breve. De acordo com informações da Câmara...