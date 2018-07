Política Vereador do Rio que fez gestos homofóbicos no plenário responde a dois processos na Justiça Otoni de Paula fez gestos ofensivos a David Miranda, que é assumidamente homossexual, durante a votação da proposta de abertura de investigação contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB)

O vereador e pastor Otoni de Paula (PSC), flagrado em vídeo fazendo gestos homofóbicos a um colega do PSol, durante sessão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é réu em duas ações de cobranças de dívidas e teve contas bloqueadas pela Justiça. Os processos podem ser consultados no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), onde o parlamentar aparece com s...