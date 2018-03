Vereador de Inhumas é cassado por abuso de poder econômico

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) decidiu manter a cassação do mandato do vereador de Inhumas Vinícius de Paula Silveira Chakra, conhecido como Cebola (PSL), pela prática de abuso de poder de autoridade e econômico antes e durante a campanha eleitoral de 2016. O julgamento aconteceu na última segunda-feira (26). A ação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

De acordo com o parecer do procurador regional eleitoral, Alexandre Moreira Tavares dos Santos, acatado integralmente pelo Tribunal, a sentença que cassou o diploma do vereador, ao reconhecer a prática do abuso do poder econômico, não mereceu reforma, pois se baseou em provas robustas e graves que afetaram a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral.

Para o procurador, ficou comprovado nos autos que Vinícius Cebola arquitetou e executou um amplo esquema de abuso de poder quando forneceu aos eleitores de Inhumas benefícios como a facilitação para consultas médicas; transporte de eleitores para variados fins e doação de sacos de cimento, de potes de sorvete e de cadeira de rodas.

De acordo com o procurador, o então candidato, como estratégia eleitoreira, ofereceu e concedeu as vantagens aos eleitores no período que antecedeu o início da campanha eleitoral e, ao se candidatar ao cargo de vereador, pedia votos para aqueles que receberam a ajuda.

Além da cassação do diploma do vereador, o TRE-GO determinou a inelegibilidade de Vinícius Cebola por oito anos, além da aplicação de multas. A reportagem tentou contato com o vereador, mas até a publicação não houve resposta.