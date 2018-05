Política Vereador Cabo Senna pede licença do mandato O pedido é por um período de até 125 dias; suplente Silvio Fernandes (DEM) não confirmou se vai assumir o mandato

A Câmara Municipal deve apreciar na quarta-feira (30) um requerimento do vereador Cabo Senna (PRP) para se licenciar do mandato. O jornal não conseguiu contato com o parlamentar, mas, segundo a assessoria da Casa, ele apontou “interesses pessoais” para justificar o pedido. O pedido é por um período de até 125 dias e, nesses casos, o vereador não recebe seu salári...