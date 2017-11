Vereador apresenta emenda ao projeto que revoga novas alíquotas de ITU e IPTU

O vereador Lucas Kitão (PSL) apresentou hoje uma emenda ao projeto de Elias Vaz (PSB) que cancela as novas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU), propostas pelo ex-prefeito Paulo Garcia (PT) em 2014. Já acatada na sessão ordinária, a matéria agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A emenda de Kitão permite que aquelas pessoas que já começaram a construir suas casas e, mesmo sem ter conseguido concluir a obra, já moram no local, consigam pagar IPTU em vez de ITU. Na prática, eles entrariam com um pedido na Prefeitura e teriam cinco anos para finalizar a construção, sem pagar o imposto de lotes vazios. A lógica é de que, nesses casos, a função social da terra está sendo cumprida.

"O que acontecia é que às vezes pela crise, ou por alguma dificuldade financeira, o contribuinte não concluía o projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura e continuava pagando ITU com altas alíquotas. Desde que habitável o imóvel, a gente acha correto que ele pague o IPTU", afirmou Kitão.

A matéria de Elias revoga a Lei Complementar 265, que alterava a alíquota do ITU, que hoje vai de 1% a 4%, estabelecendo que elas começariam em 0,5% e atingiriam no máximo 1%. Assim, quem tem lotes vagos teriam descontos no imposto, enquanto quem está em um lote construído veria o IPTU aumentar, já que a nova alíquota máxima saltaria dos 0,55% para 0,6% (a mínima, de 0,2%, continuaria a mesma).

Por isso, Elias argumentou que a nova lei acabava beneficiando especuladores imobiliários, que pagariam menos para manter lotes vazios. Para a gestão Iris Rezende (PMDB), a aprovação dessas novas alíquotas também implicariam em queda de receita: a estimativa é de que essa redução do ITU gerasse perdas de arrecadação na ordem de R$ 50 milhões.

Nova alíquota

Além de revogar a lei de 2014, o próprio Elias apresentou uma outra emenda ao projeto, já aprovada na Comissão de Finanças, para fixar prazo até 30 de abril do ano que vem para que a Prefeitura envie uma novas alíquotas. A ideia é que, como para valer em 2019, elas teriam que ser aprovadas até setembro, a Câmara teria tempo hábil para discutir a proposta do Paço.