'Vendi meu peixe', disse Jair Bolsonaro após fazer palestra em evento

O deputado federal e pré-candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, disse que "vendeu seu peixe" em palestra para investidores e empresários durante evento do BTG Pactual na tarde desta terça-feira, 6. A apresentação foi fechada à imprensa.

O evento reúne mais de 2,5 mil clientes do banco e 140 companhias, em dois dias de apresentações, que terá outros nomes que podem concorrer ao Planalto, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.



"É melhor Jair falando com quem entende de mercado", escreveu o assessor de Bolsonaro no Instagram minutos após o evento começar.

Após o evento, Bolsonaro disse a jornalistas apenas que "vendeu seu peixe" e não teria tempo de dar mais declarações pois estava embarcando para Brasília.