Política Vendedor que ironizou fala de Damares Alves e questionou ministra em loja é demitido Thiego Amorim, de 34 anos, discutiu com a responsável pela pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre a declaração em que afirmava que meninos deveriam vestir azul e meninas, rosa

O vendedor Thiego Amorim, de 34 anos, foi demitido da loja onde trabalhava no Brasília Shopping, centro de compras situado na capital federal, no último domingo (13). Ele foi pivô de uma polêmica envolvendo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. "Amores, venho atrás desse post informa lo que não faço mas parte do quadro de funcionários da mar...